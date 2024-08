Mondiali di jiu jitsu Zin Eddin a Las Vegas per la medaglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sempre più in alto. Il 62enne, Marwan Zin, Mario per gli amici, è partito per Lasdove si disputano i campionatidi brazilian jiu. Reduce dal bronzo agli Europei ottenuto nel mese di gennaio in Francia, il fighter di origine siriana sarà inserito nella categoria Master 6 cintura blu 76 chilogrammi. "Sono concentrato e preparato per questa importante competizione. Ho lavorato benissimo prendendo un mese e mezzo di stacco dal lavoro", spiga. Fra le nazioni che non partecipano agli Europei Mario indica i più forti: "Sicuramente i brasiliani e gli americani". Zinè ambizioso: "Dovrei salire sul podio". Per il Guinnes dei primati non c’è fretta: "Andrò avanti per ancora tanti anni e quindi c’è tempo per ottenerlo. Sono fiducioso". Nella sua classe gli avversari sono più giovani: "Hanno una cinquantina di anni".