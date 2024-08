Liverpool Slot | Entusiasta dell’arrivo di Chiesa Federico lavora duramente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) “L’arrivo di? Sono, è ovvio esserlo quando prendi qualcuno che può aiutarci a centrare i nostri obiettivi e migliorare la squadra. Una delle cose più belle che abbiamo qui è la cultura del lavoro ed è fondamentale prendere giocatori che condividano il tuo stesso atteggiamento, la tua stessa cultura.dentro e fuori dal campo e combina questo con i gol”. Lo ha detto l’allenatore del, Arne, a propositodell’ex attaccante della Juventus. Il classe 1997 difficilmente sarà convocato per la trasferta di domenica a Old Trafford contro il Manchester United. “Oggi si allenerà con noi ma c’è una grossa possibilità che non venga convocato. Se poi qualcuno si dovesse infortunare, potremmo aver bisogno di lui, non mi aspetto che venga con noi ma non posso garantire nulla”, ha aggiunto il tecnico olandese.