LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa-American Magic è già fondamentale

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda giornata dellaCup, torneo di selezione tra i Challenger per la 37ma America’s Cup. La fase a gironi prosegue nelle acque di Barcellona con altri due match race importanti ai fini della classifica generale, dopo un day-1 che ha regalato qualche sorpresa in condizioni meteo quasi al limite per gli AC75.vuole confermarsi a punteggio pieno nel doppio round robin e sfida gli statunitensi diin un confronto che potrebbe anche rappresentare un antipasto di una possibile finale diCup, considerando la velocità ed il potenziale espressi dalle barche tra le regate preliminari ed i primi testa a testa ufficiali di ieri.