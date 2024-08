Liguria quasi fatta per Orlando ma resta il nodo Renzi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 30 agosto 2024) Lo stillicidio continua. È quello che alla fine dovrebbe portare all’ufficializzazione dell’ex ministro del Partito Democratico, Andrea, come candidato presidente dellaper il centrosinistra alle elezioni di ottobre prossimo. Pirondini: “Passi avanti ma nessuna alleanza con” Pd e Movimento Cinque Stelle, occupati in febbrili trattative, fanno trapelare che la fumata bianca sarebbe ormai a un passo. Ma quel passo stenta ad arrivare. Ieri alla domanda se sarà Andreail candidato unitario, Luca Pirondini, candidato di bandiera del M5s alla Regione ha risposto: “Ci sono stati ulteriori confronti e qualche passo in avanti si è fatto. Possiamo arrivare alla fine del percorso, ma alcuni aspetti programmatici, essenziali per i 5s, devono ricevere maggiori rassicurazioni. Fino a quel momento la nostra candidaturain campo”.