Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Assegnoper i figli il giorno dopo le polemiche roventi innescate da Repubblica. “No, il governo Meloni non abolirànella prossima legge di bilancio. Diffidate dfantasiose ricostruzioni su una Manovra ancora da scrivere. Noi continuiamo a lavorare per un’Italia migliore e più giusta, dopo anni di disastri della sinistra”. Questa la smentita e gli intendimenti del governo indicati dalla premier. Il quotidiano prosegue sulla sua linea, ma i fatti dicono il contrario. Perché c’è tutta l’intenzione di “dare battaglia inpa proprio perché non si creino problemi. Visto che la commissionepea dice che dovremmo darlo anche a tutti i lavoratori immigrati che vivono in Italia, che vorrebbe dire di fatto uccidere”. Assegno, avviso ai burocrati di Bruxelles Proprio su questo aspetto si insiste nella maggioranza di governo.