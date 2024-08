La reunion di Temptation Island prima della nuova edizione | come sono oggi le ex protagoniste

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 30 agosto 2024) In attesadile exdel reality siincontrate per unada sogno.o lo si ama o lo si odia. Il reality dei sentimenti prodotto e mandato in onda da Mediaset ogni estate è un programma decisamente divisivo, non solo perché i comportamenti dei protagonisti fanno storcere il naso o perché le tentazioni appaiono fittizie e costruite a tavolino, ma anche perché spesso sembra superare quel limite al trash che l’emittente ha imposto da qualche anno a questa parte. Le fidanzate dell’ultimadisiriunitedell’inizio– Instagram @ita – cityrumors.