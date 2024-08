La Misericordia celebra 44 anni di attività

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ladi Capannori è pronta a festeggiare sabato 31 agosto unversario importante: i 44di vita. Un momento per ricordare la Governatrice Bertolucci, un punto di riferimento per il mondo del volontariato lucchese e non solo e per festeggiare i tanti volontari, soci, cittadini e amici per l’indispensabilea cui danno vita quotidianamente. I festeggiamenti inizieranno alle 18.30 di fronte alla sede della. Alle 19.15 si celebrerà la Messa e dopo la benedizione e l’inaugurazione dei nuovi mezzi a servizio della comunità, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e che sarà dedicata a Bertolucci. Dopo il saluto del Governatore Pietro Bruno e delle autorità, i volontari sfileranno in corteo. A concludere la festa, cena a buffet con musica.