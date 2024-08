La Juventus completa il suo nuovo ‘Dream Team’ con Koopmeiners… per 60 milioni!

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 30 agosto 2024) 2024-08-28 21:08:55 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: OUn’altra mossa vertiginosa per una(quasi) tutta nuova. Con Thiago Motta ai comandi in panchina e Guintoli alla regia in carica, la ‘Vecchia Signora’ vuole tornare a dominare in Italia e aspirare a tutto in Europa. Teun Koopmeiners, che arriva dall’Atalanta per 60di euro tra fisso e bonus,un mercato da sogno a Torino. L’ex giocatore dell’AZ arriva dopo essere stato il centrocampista con il punteggio più alto in Serie A nelle ultime stagioni. Ha segnato quattro gol nella prima stagione a Bergamo, 10 nella seconda e 15 nell’ultima tra Serie A e Coppa. È stato uno dei dirigenti dell’Atalanta che ha sorpreso tutti vincendo l’Europa League.