Inter tentativo last minute per la cessione di Radu | obiettivo possibile? Il punto

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’intende concludere la finestra estiva di calciomercato con ladi Ionut. Il portiere rumeno non rientra nei piani dei nerazzurri per questa stagione. LA SITUAZIONE – L’aveva praticamente ceduto il portiere Ionutin questa sessione di calciomercato. La trattativa con il Sassuolo, con cui i nerazzurri si erano accordati dopo che il rumeno aveva inizialmente tentennato rispetto all’ipotesi di trasferirsi al club emiliano, era stata definita sulla base di un acquisto gratuito a titolo definitivo. A causa di intoppi nei dialoghi tra il portiere e la squadra che milita in Serie B, lanon si è poi verificata. Ora i nerazzurri hanno solo un giorno per poter trovare una soluzione definitiva.