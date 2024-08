Il mondo del volontariato si racconta all’ombra del duomo | Senza di noi città più povera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Torna il “Weekend del“ in piazza Vittoria, il 21 e 22 settembre, occasione perfetta per conoscere meglio le attività del Terzo Settore del territorio, e le persone che vi operano. La presentazione dell’edizione 2024 della kermesse è avvenuta ieri. Duccio Castellotti, presidente della Fondazione della Banca Popolare di Lodi, ha sottolineato come "attraverso l’organizzazione di questo festival si capiscono i bisogni futuri dellaLodi sarebbe unae persa". Alla due giorni parteciperanno 72 associazioni, con 36 stand. Al centro della piazza ci sarà una struttura ottagonale, circondata da alcuni stand, in cui si faranno attività.