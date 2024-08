Hanno speso dai 100 ai 900mila dollari per una crociera di 3 anni ma sono fermi al molo di Belfast da tre mesi | cosa è accaduto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si chiama Villa Vie Odyssey e i suoi 900 passeggeri sarebbero dovuti partire dall’Irlanda il 30 maggio per un viaggio intorno al mondo di tre. Costo, dai 100 ai. Ora il fatto è che la nave non è ancora partita e si trova ormeggiata avicino ai cantieri navali Harland & Wolff, dove nel 1911 venne costruito il transatlantico Titanic. Perché non è partita? Problemi tecnici che, assicura alla Bbc Mike Petterson, l’amministratore delegato di Villa Vie Residences,risolti. Dunque l’Odissey è pronta a partire toccando 425 porti e più di cento isole. Maha fatto nel mentre chi ha prenotato il viaggio? Ha passato l’estate in Irlanda, bighellondando. Lo ha spiegato un’ospite alla Bbc: “Possiamo passare tutto il giorno a bordo della nave e loro ci forniscono bus-navetta per salire e scendere.