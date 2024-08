Grande Fratello Vip | Edoardo Donnamaria scatena l' ira dei fan di Antonella Fiordelisi con una nuova canzone

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il testo dell'ultimo brano pubblicato dallo speaker radiofonico è stato interpretato dai fan della sua ex fidanzata come un attacco diretto alla ragazza conosciuta nella casa più spiata d'Italia.ha rilasciato unache ha suscitato l'ira dei fan di, come evidenziato dai numerosi commenti apparsi su X. I due si sono conosciuti durante la partecipazione alVip 7, dove la loro relazione è stata caratterizzata da numerosi litigi seguiti dal pubblico in diretta su Mediaset Extra, che trasmetteva dalla Casa 24 ore al giorno. Una revenge song? Il testo dellaSenza Parole dello speaker radiofonico sembra alludere alla sua relazione passata con, e non sorprende che i fan dell'ex vippona si siano infuriati. Lacontiene vari passaggi