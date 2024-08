Gran Premio d’Italia di Formula Uno a Monza ecco quanto vale il giro d’affari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) I tifosi delle varie Ferrari, Red Bull e McLaren non si pongono certo la questione delgenerato da undiUno, intenti com’è giusto che sia a seguire le imprese di monoposto da sogno, guidate dai loro beniamini. Ad occuparsene è stato invece il Censis, in uno studio commissionato dall’Aci e illustrato proprio a ridosso del deldi, in corso di svolgimento proprio questo week end. Una kermesse, quella brianzola, che stando ai dati presentaticirca 142 milioni di euro, al netto dei pur ingenti costi di organizzazione: una stima effettuata basandosi sui numeri del 2023, che comprendono tutti i volumi generati dall’indotto. Stessa procedura effettuata anche per l’altrade gara che ci riguarda da vicino: quella di Imola, cheinvece 80 milioni di euro.