Fiumicino tassista rifiuta corsa a non vedenti | sanzionato con 2700 euro

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il conducente ha negato il servizio a una coppia a causa del cane guida, intervenuta la polizia locale. Nella serata di ieri, undi 54 anni è statoall’aeroporto diper averto unaa due persone non. L’episodio è avvenuto intorno alle 21:30, durante i controlli di routine effettuati dalla squadra vetture del Gruppo pronto intervento traffico della polizia locale di Roma Capitale. Il conducente avrebbe negato il servizio a causa della presenza del cane guida della coppia, composta da una donna di 47 anni e da un uomo di 39 anni, che si trovavano in evidente difficoltà e necessitavano di un taxi per tornare a casa. A seguito degli accertamenti, ilè stato multato con un’ammenda di circa