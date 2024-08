Fiorentina vs Monza | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 30 agosto 2024) Gara valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Le due squadre sono ancora senza vittorie e hanno necessità di muovere la classifica.Vssi giocherà domenica 1 settembre 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Franchi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola hanno iniziato la stagione con il freno a mano tirato raccogliendo due punti in due partite, frutto di due pareggi contro Parma e Venezia. La qualificazione ai gironi di Conference League potrebbe dare la spinta per ripartire con decisione in campionato. Peggio hanno fatto i brianzoli con un solo punto in due partite. Al pareggio in trasferta sul campo dell’Empoli, è seguita la sconfitta casalinga contro il Genoa che ha fatto emergere limiti preoccupanti.