Fiorentina in 9 vince ai rigori 5-6 in casa Puskas Passa il turno grazie alle parate decisive di De Gea Ma che paura! Pagelle

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ce l'ha fatta, laall'ultimo rigore trasformato da Biraghi. E al penultimo parato da De Gea a Szolnoki: 6-5 il risultato finale indellaAkademia, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e dei supplementari, in cui la squadra viola era rimasta adirittura in nove per le espulsioni di Ranieri (autore del fallo per il rigore del pari magiaro) e poi di Comuzzo. Nel suo genere è un'impresa, se vogliamo. E va letta proprio così. Guardando con soddisfazione al sorteggio dei gironi di Conference che si svolgerà oggi. Sorteggio al quale la, ripresa per i capelli anche dall'esperienza del portiere-monumento, potrà partecipare tra le favorite del torneo assieme al Chelsea L'articoloin 9ai(5-6) inildi De Gea. Ma cheproviene da Firenze Post.