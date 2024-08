Festival di Venezia pagelle secondo red carpet | Miriam Leone iconica 95 Jolie fuori stagione 7

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ildi2024 continua a regalare emozioni, non solo sul grande schermo ma anche sul red, dove le star del cinema sfoggiano look indimenticabili. Nella seconda giornata della Mostra del Cinema, l’attenzione si è concentrata non solo sui film in concorso, ma soprattutto sulle scelte di stile delle celebrità che hanno sfilato davanti ai fotografi. Con le sue luci e ombre, il tappeto rosso è diventato ancora una volta il palcoscenico perfetto per esibire eleganza, audacia e, talvolta, anche qualche passo falso. Scopriamo insieme chi ha brillato e chi, invece, ha deluso le aspettative.: Eleganza senza tempo – Voto 9,5, bellezza siciliana dalla grazia innata, si conferma ancora una volta come una delle presenze più raffinate deldi. La sua scelta di indossare un abito Fendi Couture è stata assolutamente vincente.