F1 Frederic Vasseur | Dobbiamo lavorare sui dettagli le cose possono cambiare molto facilmente

(Di venerdì 30 agosto 2024) Andata in archivio la prima giornata del week end del GP d’Italia di F1, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024. Sulla pista di Monza, il day-1 è stato particolarmente intenso. Le squadre hanno lavorato alacremente per trovare la corretta messa a punto su una pistaparticolare, che richiede un assetto aerodinamico piuttosto scarico, ma nello stesso tempo anche una buona guidabilità nel secondo settore del tracciato. In questo contesto, il problema del graining, legato al nuovo asfalto, potrebbe incidere non poco sulle strategie e sul set-up. In casa Ferrari si è intervenuto sulla monoposto per renderla sia più efficiente che più stabile. Di questo e di altro ha parlato in conferenza stampa il Team Principal,. “Nontrarre conclusioni dopo questa prima giornata di prove libere. Nel complesso, è andata abbastanza bene per noi.