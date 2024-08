È per il suo bene Achille Costacurta la dolorosa decisione dei genitori Martina Colombari e Billy

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) È stata un’estate molto movimentata per, il figlio di. Tanti i video e foto del 20enne che hanno fatto discutere. Tra questi uno in cui ritraeva una bustina con una sostanza sconosciuta e la didascalia: “Quando sei con, puoi spostarne quanta ne vuoi”, facendo riferimento alla droga. Un’altra immagine ritraeva delle mazzette di soldi con un tag al profilo della madre e la scritta. >> “Adesso vivo così”. Alessia Merz da anni lontana dalla televisione, fuori il motivo. Ed ecco che fa e com’è oggi “Vai, come si traffica”, e ancora un commento in un post dell’ex Miss Italia: “Hai 50 anni, caz*. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma”. “@martyno vabbè che ridere era la grotta dove ci siamo pippati un 2/3 grammi di ketamina che risateeee”, aveva scritto in una foto dove la madre posava in barca.