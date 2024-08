Dopo la Cia anche la Nsa si fa il suo podcast

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 30 agosto 2024)“The Langley Files”, arriva “No Such Agency”. Se il titolo del primo, ildella Central Intelligence Agency lanciato due anni fa, prende ispirazione dalla cittadina della Virginia che ospita il quartier generale del servizio, quello del secondo nasce dal modo in cui veniva chiamata, utilizzando le stesse iniziali, la National Security Agency quando la sua esistenza era un segreto di Stato. Il lancio del nuovoricorda la prima volta della Central Intelligence Agency su Twitter (ora X) un decennio fa, con il suo tweet che recitava: “Non possiamo né confermare né negare che questo sia il nostro primo tweet”. Le prime due puntate (su otto) di “No Such Agency”, dedicate agli altrettanti compiti principali dell’agenzia, ovvero signals intelligence e cybersecurity, saranno disponibili dal 5 settembre prossimo.