Chigiana magia del Barocco in musica Ecco gli appuntamenti

(Di venerdì 30 agosto 2024) Siena, 30 agosto 2024 – Ladel, in una cornice straordinaria. Per la programmazione del festival estivo, lapropone oggi (venerdì 30 agosto) nella Villa settecentesca di Geggiano a Castelnuovo Berardenga, in cui visse Vittorio Alfieri, la spettacolare ‘Baroque Night’. Un programma estremamente variegato, che si aprirà alle alle 18 con le performance dei giovani interpreti allievi del-Mozarteum Baroque Program, tra gli eleganti stucchi delle stanze e dei salotti, nonché nei suggestivi giardini della Villa di Geggiano di Castelnuovo Berardenga. Alle 21, un concerto in due parti, come una grandiosa macchina del tempo puntata alla vigilia della nascita di Mozart, come recita il titolo della prima parte della performance ‘The night before Amadeus’.