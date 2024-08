Vuelta a España 2024 Pablo Castrillo | Vittoria incredibile ho visto attendismo e ho deciso di attaccare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Una giornata memorabile per. Lo spagnolo corona il sogno della vita trionfando in maniera del tutto inaspettata nella dodicesima tappa della. Nell’arrivo in salita a l’Estacion de Montaña de Manzaneda i big non si muovono, e dalla fuga spunta fuori il 23enne iberico che incamera la primain carriera e smuove dallo zero anche la casella dei successi dei padroni di casa nell’ultimo Grande Giro stagionale. Un’azione perfetta quella del giovane spagnolo, che scatta a più di dieci chilometri dal traguardo e si fa praticamente da solo tutta l’ultima ascesa.imposta un ritmo regolare, mentre dietro salta completamente l’accordo tra i fuggitivi e non si riesce mai a produrre un’andatura sostenuta.