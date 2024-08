Volos migliaia di pesci morti | Catastrofe che si estende per chilometri VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Le autorità greche hanno iniziato a raccogliere centinaia didiche si sono riversati in un porto turistico nella città di(Grecia centrale) questa settimana dopo essere stati spostati dal loro habitat naturale di acqua dolce dalle inondazioni dello scorso anno in Tessaglia. Ihanno creato una coltre argentea sul porto e un fetore che ha allarmato residenti e autorità che si sono precipitati a raccoglierli prima che l’odore raggiungesse ristoranti e hotel nelle vicinanze. “Siper”, ha detto a Reuters online il consigliere comunale Stelios Limnios. “Non è solo lungo la costa, ma anche al centro del Golfo Pagaseo”, ha detto, riferendosi all’area al largo di. Ieri, i pescherecci hanno usato le reti per raccogliere il pesce che è stato poi scaricato sul retro di camion.