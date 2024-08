Verso Lazio-Milan da Youssouf Fofana a Strahinja Pavlovic |  le ultime

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 29 agosto 2024), Paulo Fonseca prepara una novità in vista della prossima di Serie A: da. Le ultime Ilnon può più sbagliare e Paulo Fonseca si prepara a nuovi cambi in vista della gara contro la. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si candida per una maglia dal primo minuto il nuovo acquisto del Diavolo. Il mediano francese serve davvero tanto ai rossoneri, visto che nelle uscite con Torino e Parma la squadra è parsa in evidente difficoltà in fase difensiva. Per quanto riguarda la difesa, invece, dovrebbe essere confermato, l’unico a salvarsi nella disfatta di Parma. Al suo fianco ci sarà Fikayo Tomori. Un’altra panchina, quindi, per Malick Thiaw, che sembra davvero aver perso il posto nell’undici titolare dopo la brutta prestazione con il Toro.