Venezia Angelina Jolie Con Maria Callas condivido la vulnerabilità

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 29 agosto 2024)(ITALPRESS) – “Francamente per me il problema è sapere se sono stata brava o no per i fan die dell’opera. Nel profondo del mio cuore mi auguro di aver convinto coloro che l’hanno sempre amata, perchè non volevo deludere questa donna e la sua memoria”. Così si è espressaoggi in conferenza stampa alla Mostra del cinema diper la presentazione del film in Concorso “” di Pablo Larrain, biopic dedicato alla. “Adesso i miei bambini ascoltano anche l’opera e spero che tante altre persone possano avvicinarsi all’opera anche con questo film. Da ragazzo ero una punk, perciò ascoltavo i Clash molto più di altri generi musicali. Crescendo è arrivata la musica classica, l’opera.