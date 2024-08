Spal ’colpo’ in difesa Via Collodel c’è Calapai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Quello di serie C è un mercato che si basa su regole – naturalmente non scritte – diverso da quelle che vigono nelle categorie superiori. Non ci sono soldi per acquisire cartellini, quindi i direttori sportivi devono fare di necessità virtù. Si va dalla risoluzione consensuale dei contratti allo scambio di giocatori, cedendo magari quelli in esubero per qualcuno funzionale al proprio progetto tecnico. È accaduto qualche settimana fa con la Juve Stabia ed è successo di nuovo ieri con la Casertana. E – almeno sulla carta – laha fatto un vero e proprio affare, liberandosi a titolo definitivo di Riccardoe acquisendo un terzino destro del calibro di Luca. Anche in questo caso si tratta di un ingaggio a titolo definitivo, con lache ha blindato il difensore classe 1993 con un contratto biennale.