Sinner-Michelsen capitolo due | Jannik in campo da favorito cerca il terzo turno a New York

(Di giovedì 29 agosto 2024) Quindici giorni dopo il confronto di Cincinnati,ritrova agli US Open – sempre al secondo– Alex. Altro ostacolo a stelle e strisce per il numero uno al mondo, che dopo l’esordio vincente contro Mackenzie McDonald torna insull’Arthur Ashe Stadium e va a caccia del. Se il match in Ohio era stato equilibrato, tanto da concludersi con un doppio 7-5 (anche per la condizione fisica non ottimale dell’azzurro), stavolta persi prospetta una passeggiata di salute. Oltre alla differenza di valori, c’è anche il fattore dei 3 set su 5 che lo aiuta, come ha fatto proprio al primocontro McDonald, in cuisi è potuto permettere un inizio da dimenticare senza compromettere il match.è sicuramente più forte di McDonald, più in forma (è reduce dalla finale a Winston-Salem), ma anche meno esperto.