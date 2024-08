Servette-Chelsea oggi in tv | programma orario e diretta playoff Conference League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ile come vedere in tv, partita valida come ritorno deidi. Dopo il 2-0 dello Stamford Bridge con i gol di Nkunku e Madueke nel secondo tempo, gli uomini di Enzo Maresca sono attesi dalla trasferta in Svizzera per consolidare il proprio passaggio e accedere, così, alla fase a gironi della competizione. Inoltre, i Blues arrivano con il morale altissimo alla sfida grazie anche alla vittoria per 2-6 nell’ultima di Premiercontro il Wolverhampton. Il fischio d’inizio è inalle ore 20:30 di giovedì 29 agosto. STREAMING E TV – La partita non sarà visibile in Italia, né in tv né in streaming. Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.