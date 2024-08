Serie A il calendario della terza giornata – Gli orari delle partite e dove vederle in tv e streaming Dazn Sky

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Prosegue laA. Mentre la sessione di calciomercato estiva giunge al termine, le 20 squadre sono pronte a scendere in campo per ladel campionato italiano. Nell’anticipo del venerdì sera, l’Inter ospita l’Atalanta di Gian Piero Gasperini; nelladi sabato il Milan – dopo il flop di Parma – giocherà la sua seconda partita consecutiva in trasferta contro la Lazio, mentre il Napoli ospiterà proprio il club neopromosso. Occhi puntati sul big match dell’Allianz Stadium tra la capolista Juventus e la Roma di Daniele De Rossi. Di seguito, il programma completo e tutte lediA.