Scoperto Laboratorio del Falso a Pescara | Denunciato un Senegalese Sequestrati Migliaia di Capi Con

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 29 agosto 2024)- La Guardia di Finanza di Teramo ha smantellato undelsituato in un’abitazione privata di, scoprendo uno degli hub di distribuzione della filiera della contraffazione. Durante l’operazione, le fiamme gialle hanno sequestrato un ingente quantitativo didi abbigliamento e accessori contraffatti, tra cui maglie, felpe, pantaloni, borse, marsupi e scarpe con marchi noti come Prada, Gucci, Chanel, Burberry, Liu-Jo e Nike. All'interno dell'abitazione, oltre alla merce contraffatta, è stata rinvenuta una macchina pressa a trasferimento termico, utilizzata per imprimere i marchi sui prodotti attraverso matrici appositamente realizzate. L’operazione è il risultato di un’intensa attività di controllo e contrasto alla contraffazione condotta durante l’estate lungo la costa teramana, che ha portato le autorità a scoprire ilclandestino.