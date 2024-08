Pensionato morto schiacciato da una balla di fieno | la Procura sigilla il deposito | Indagini sulla sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Autopsia per la vittima e sequestro della porzione del capannone dove si è verificato l’infortunio sul lavoro costato la vita al 67enne Angelo Vertemara. Li ha disposti la sostitutatrice monzese Emma Gambardella, magistrato di turno martedì quando nel pomeriggio l’ex titolare dell’omonima fattoria a gestione familiare di Usmate Velate è statoda unadidi 800 chili che stava sistemando in unin comodato d’uso nella vicina azienda agricola Il Sole, a Velasca. Secondo una prima ricostruzione, il 67enne stava sistemando le rotoballe diquando, spostandone una con il forcone, il pesante manufatto, per cause ancora da accertare, gli è rovinato addosso, non lasciandogli scampo. Ad accorgersi di quanto accaduto i proprietari del capannone, che poco prima delle 16.30 hanno fatto scattare l’allarme.