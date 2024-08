Paralimpiadi Parigi 2024 arriva la prima medaglia azzurra | Bernard bronzo nell’inseguimento individuale 4000m B

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) La rincorsa alle 69 medaglie di Tokyo della spedizioneallediparte dal ciclismo su pista. Lorenzo, guidato da Davide Plebani, ha conquistato ladiB. Un risultato storico, non solo perché è il primo podio per l’Italia in questi Giochi, ma perché è anche lanumero 600 di sempre alleper gli azzurri. È 4:04.613 il tempo segnato al Velodrome National di Saint-Quentin-en-Yvelines dal duo-Plebani. Staccata di oltre tre secondi la coppia olandese formata da Vincent ter Schure e dalla guida Timo Fransen, che ha fermato il cronometro a 4:08.267.laB SportFace.