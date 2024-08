Nvidia risultati stellari ma titolo cade a Wall Street

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 29 agosto 2024) Si alza il velo sui conti di, il colosso americano dei semiconduttori, che domina il mercato dei chip per l’artificial intelligence con una quota vicina al 90%, i cuisono considerati dagli addetti ai lavori una cartina di tornasole per valutare lo stato degli investimenti in AI.chiude il secondo trimestre dell’esercizio fiscale con ricavi in aumento a 30 miliardi di dollari in crescita del 15% rispetto al primo trimestre e del 122% rispetto a un anno fa. Crescita a doppia cifra anche dei ricavi trimestrali per i Data Center pari a 26,3 miliardi di dollari, il 16% in più rispetto al primo trimestre e il 154% rispetto a un anno prima. L’utile cresce del 12% a 16,59 miliardi di dollari, rispetto ai tre mesi precedenti e il 168% in più sullo stesso periodo dello scorso anno.