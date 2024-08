Napoli che gioia per Lukaku | la notizia che fa sognare Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 29 agosto 2024) C’è unache riguarda la reunion tra Romelue Antonioche farà impazzire il: il dato è straordinario Ilha acquistato ufficialmente Romeludal Chelsea, che sarà il nuovo centravanti titolare dopo aver firmato un contratto triennale. Un grande acquisto, atteso a lungo da Antonioche ha indicato solo e soltanto il belga come sostituto di Victor Osimhen, destinato alla cessione. Non è ancora chiaro se verso il Chelsea o l’Arabia Saudita, le parti stanno ancora trattando per trovare la quadra.non vede l’ora di iniziare la sua avventura, sa bene che ci si aspetta tanto da lui.ha garantito, o meglio, in conferenza stampa ha messo le “mani sul fuoco” sulla bontà tecnica e umana del suo acquisto. Anche perché i due si conoscono, all’Inter il belga ha fatto benissimo sotto la guida del tecnico salentino.