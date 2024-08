Louis Vitton Cup 2024 brutte notizie per Emirates | la barca cade dalla gru

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024) Barcellona, 29 agostoper il teamNew Zealand all'America's Cup: alla fine delle regate di oggi per laVuitton Cup, la gru d'alaggio ha ceduto durante il sollevamento delladetentrice del titolo. "Durante il recupero dell'AC75navigazione oggi –scrive il team sul suo sito-, la gru si è rotta durante il sollevamento sul supporto dellaed è atterrata pesantemente. Tutti i membri del team sono al sicuro. L'entità del danno sarà valutato il prima possibile". Il Taihoro è da oggi impegnato nei round robin della Vuitton Cup, ma le sue regate non assegnano punteggio.