LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa davanti ai NZ dopo la prima bolina

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.26 Al gate 1è al comando con 11? su New Zealand. Ora il primo lato di poppa. 15.26 Le barche arrivano quasi insieme allaboa!è avanti all’incrocio! 15.24 Attenzione, New Zealand vira verso sinistra e guadagna tantissimo.ha sbagliato a non rispondere. 15.24va subito in copertura e stramba a sua volta verso il lato destro. 15.23 New Zealand dietro di 23 metri. Virata dei neozelandesi, che si prendono il lato destro. 15.23parte leggermentea New Zealand e si prende il lato sinistro. 15.22 Adesso si separano le due imbarcazioni. 15.21 I neozelandesi vanno subito a marcare, si mettono in scia. 15.20entra da sinistra nella zona di pre-partenza. New Zealand da destra. 15.20 Tre minuti al via di-New Zealand! 15.