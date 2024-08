Li abbiamo ammazzati per il bene della popolazione Non abbiamo risorse | 83 elefanti abbattuti e dati in pasto alle comunità colpite dalla siccità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) La Namibia in ginocchio sotto i colpi del cambiamento climatico. In molti Stati del Sud Africa è allarme: mancano acqua e soprattutto cibo per 68 milioni di persone. Un problema, causato dagli effetti di “El Nino” (fenomeno che provoca il surriscaldamento delle acque oceaniche) e dall’innalzamento delle temperature, con cui lehanno cominciato a combattere nei primi mesi dell’anno. Un pericolo concreto, per cui Zimbabwe, Zambia e Malawi avevano già dichiarato lo stato di crisi. Adesso, standoNazioni Unite, anche la Namibia avrebbe esaurito l’84% delle sue riserve di sostentamento. Una situazione dirta estrema, a cui il governo del Paese ha deciso di ovviare, selezionando 723 animali selvatici, la cui carne verrà distribuita ai cittadini delle aree più povere.