La guida completa di GQ ai grandi trend del menswear

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ogni volta che decido di dare un’occhiata al mio di TikTok trovo almeno una decina di persone che promettono di farmi scoprire tutti idelle prossime stagioni. Sono volti casuali con nickname fantasiosi, scelti dall’algoritmo che ha ritenuto fossero il contenuto giusto in base alle mie interazioni precedenti. Qualcuno mi consiglia una sneaker che probabilmente ho gia? visto ovunque, altri dei jeans sugli scaffali dei negozi da almeno un paio d’anni. Ma non e? questo il punto. Oggi il terminesembra essere diventato un’ossessione, una parola da cavalcare e domare, da fare propria per poterne poi rivendicare la paternita?.