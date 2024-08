Il nuovo Forlì vuole partire forte Petrelli | Qui per segnare tanti gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Pronti per cominciare la stagione ufficiale. Nel primo pomeriggio di ieri, allo stadio Morgagni, la società biancorossa ha presentato tre volti nuovi: il terzino Nicola Mandrelli (2004), il centrocampista Massimiliano Rossi (1997) e il centravanti Elia(2001). "Ho scelto la piazza di– confessa l’esperto Rossi, fresco della vittoria del campionato con il Carpi – per l’importanza della società e per il progetto. Conoscevo diversi giocatori della rosa che è di ottimo livello e con tutte le possibilità di puntare in alto. Prima di arrivare ami sono allenato per farmi trovare pronto.