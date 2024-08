Il malore improvviso di Elettra Lamborghini | non ci sarà a Radio Bruno Estate le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Bologna, 29 agosto 2024 – Nella giornata di ieri,ha denunciato sul suo profilo Instagram l’insorgenza di un, in un primo momento scambiato per labirintite, e ha messo in guardia i suoi fans sulla sua possibile assenza per le prossime esibizioni in programma. Successivi accertamenti hanno invece identificato l’origine dei problemi dell’artista bolognese. "Mi hanno appena fatto una puntura, ma non è labirintite – spiegain una storia su Instagram –, bensì una vertigine parossistica posizionale. Sono tutto il giorno a letto”. La vertigine parossistica posizionale è una fastidiosa complicazione agli otoliti delle orecchie che causa episodi di vertigine di breve durata.