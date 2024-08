Guerra Ucraina-Russia | cresce la preoccupazione per il rischio nucleare nel Kursk

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 29 agosto 2024) Lainnon accenna a rallentare, anzi, si intensifica in modi che preoccupano l’intera comunità internazionale. Da un lato, la Nato rilancia il suo impegno con nuovi fondi destinati alla difesa di Kiev, dall’altro, il conflitto si espande con una virulenza che coinvolge sia il fronte orientale ucraino che le regioni interne della. La situazione si fa sempre più complessa, con scenari che vanno oltre il campo di battaglia e toccano questioni di sicurezza globale. La Nato rilancia: nuovi fondi per sostenere Kiev Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, ha annunciato che ulteriori fondi saranno destinati a Kiev, anche perché il sostegno occidentale è sempre stato essenziale per la resistenza. La Nato non fa passi indietro e anzi rafforza il proprio impegno, rendendo chiaro che il supporto all’è una priorità per gli Alleati.