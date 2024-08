Fd’I | Danni al Bocciodromo Ricci | Solo poche infiltrazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Serena Boresta, coordinatrice di Fratelli d’Italia Pesaro, fa presente di aver ricevuto numerose segnalazioni dicausati dal maltempo, sollevate da frequentatori del Circolo Concordia (Comunale, in via dell’Acquedotto). "I– commenta la consigliera – hanno interessato in particolare la sala biliardo. L’edificio fu inaugurato il 20 marzo 2021 e dunque è più che lecito domandarsi: come è stato realizzato questo edificio? A regola d’arte? Come è stato mantenuto?sta preparando una interrogazione per domandare all’amministrazione come ciò sia possibile a poco più di tre anni dall’inaugurazione". "Inon ci sono – taglia corto seccato Angelo, presidente del-. Si è staccatoun po’ di cartongesso in prossimità dell’ingresso a causa did’acqua perché si è semi otturato un tubo per l’accumulo di foglie.