FC 24 Obiettivo Live Partite Champions Precampionato

(Di giovedì 29 agosto 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 24! Scopriamo insieme come completare quello denominato FC 24. FC 24Gioca e vinciusando i FUTTIES in UTper ottenere pacchetti e oggetti giocatore! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 7 1x Strada verso la gloria Copa AmĂ©rica De Paul Non scambiab. Inizio 29 agosto – Scadenza: 11 settembre  Âecco cosa dovete fare: Giocane 6 : Premio: 1x 84+ X2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Giocane 10 : Premio: 1x 83+ X10 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Giocane 13 : Premio: 1x 85+ X2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Giocane 16 : Premio: 1x 83+ x20 Rare Gold Players Pack Non scambiab.