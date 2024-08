Fatboy Slim torna tra pochi giorni in Italia con due imperdibili live dj set

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il leggendario disc jockey, producer e beatmaker britannico, conosciuto in tutto il mondo come uno dei massimi esponenti del big beat,incon 2dj set! 4 SETTEMBRE – ROMA, Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone; 5 SETTEMBRE – CREMONA, in Piazza del Comune all’interno di TRFsotto il Torrazzo In questi 2appuntamenti il mito assoluto della musica elettronica farà vibrare Roma e Cremona con le sue incredibili performance dal vivo, passando dalla magica atmosfera della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a una location ricca di storicità come quella di Piazza del Comune di Cremona. è un nome che ha segnato la storia della musica elettronica.