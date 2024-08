Energia solare dalla Bei fondi per nuovi progetti in Italia e UE

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il Cda della Banca Europea per gli Investimenti (Bei), presieduto da Nadia Calvino, approvafinanziamenti per un totale di 10,8 miliardi di euro, destinati ain ambito dipulita, innovazione, sanità , edilizia e istruzione. Tra iapprovati, spiccano quelli relativi all'in, Polonia, Romania e Spagna. La parte più consistente di questi finanziamenti, pari a cinque miliardi di euro, sarà indirizzata a investimenti nei settori dell', della gestione delle risorse idriche e delle foreste. Uno degli interventi più significativi è la costruzione di un'isola a 45 chilometri dalle coste belghe, progettata per facilitare il trasporto dipulita dal Mare del Nord.