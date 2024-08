Edilizia lavori in corso | Ancora 20 i cantieri aperti negli istituti superiori Caldo? Arieggiare le aule

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Proseguire con la realizzazione deinelle scuolemodenesi, così migliorare la qualità degli edifici che ospitano gli oltre 36mila studenti della provincia di Modena, dando la priorità alla sicurezza e all’efficientamento energetico degliscolastici, con la massima disponibilità a concordare azioni di mitigazione del caloreedifici scolastici. E’ quanto ribadito dal presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia facendo il punto della situazione degli interventi attualmente indi completamento nelle scuoleche inoltre sottolinea "la massima comprensione per il disagio che la situazione climatica sta provocando, anche all’interno delle scuole, come segnalato dalla Cgil in questi giorni.