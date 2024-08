Dopo la Cina ora anche gli emiri girano le spalle a Mosca

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 29 agosto 2024) Fosse stata laa colpire alle, poco male. Sono mesi, infatti, che Pechino e le sue bnegano i pagamenti da e per l’ex U, legati alla vendita o all’acquisto di beni dal Dragone. Questo per timore di finire imbrigliati nella rete delle sanzioni americane, che consentono di colpire tutte quelle istituzioni che in qualche modo continuano a fare affari con. Stavolta però lac’entra fino a un certo punto. I problemi ora arrivano dal Golfo. Dall’inizio di agosto molte bemiratine, finora piuttosto benevole con, hanno iniziato a rifiutare le transazioni effettuate da aziende russe per componenti elettronici ed elettronica di consumo provenienti dalla. Le imprese di Russia non possono così più comprare beni cinesi transitando per gli istituti del Golfo.