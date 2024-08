Consigliere Usa a Pechino incontra Xi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 29 agosto 2024) 17.30 Il presidente cinese Xi Jinping hato ailUsa per la Sicurezza nazionale, Sullivan. Primo nel suo ruolo a visitaredal 2016, Sullivan è in Cina per tre giorni di colloqui con l'omologo Wang Yi e altri funzionari di alto rango. Xi ha confermato l'impegno cinese per "uno sviluppo stabile, sano e sostenibile" delle relazioni con gli Usa, auspicando collaborazione per "rsi a metà strada". Sullivan:competizione con la Cina "non sfoci in conflitto" e con Xi "un vigoroso dibattito".