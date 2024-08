Chi sono i 10 finalisti del FESTIVAL di CASTROCARO?

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 29 agosto 2024) Resi noti i nomi dei 10deldi, una delle manifestazioni musicali più prestigiose in Italia. Selezionati da una commissione presieduta dal maestro Beppe Vessicchio, saranno in gara Giorgia Andreozzi, Miryam Belfiore, Sofia Di Bella, Magadan, Sangro, Lio, Klem, Sara Naldi, Eonice e la band Winehot. Patron e direttore Carlo Avarello, produzione Isola Degli Artisti. Isi contenderanno la vittoria il 7 settembre, aTerme e Terra del Sole. La finale è presentata da Elenoire Casalegno e da Daniele Cabras. “Voci Nuove Volti Nuovi” per2024 Annunciati i 10della 66ª edizione di “Voci Nuove Volti Nuovi” per ildi2024.