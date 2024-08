Cerreto Guidi presentati e benedetti i cenci del Palio del Cerro

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 29 agosto 2024)– Si scaldano i motori per ildeldi. In piazza Vittorio Emanuele II si è svolta la presentazione dei. La cerimonia è stata preceduta dalle apprezzate esibizioni delle quattro contrade (Porta Caracosta, Porta Fiorentina, Porta al Palagio e Santa Maria al Pozzolo), che sabato 31 agosto si sfideranno per la conquista della 55esima edizione della manifestazione tradizionale. I drappi per la contrada vincitrice deldele per Santa Liberata sono stati dipinti dalla pittrice fiorentina Paola Imposimato. Il drappo per ildei Ragazzi è stato invece dipinto a quattro mani dai cerretesi Valerio Desideri e Stefano Tamburini. Gli artisti sono stati premiati con una targa dal presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori.